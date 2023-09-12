Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 2:04

12 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды на двое суток

Это связано с ремонтными работами
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отключение горячей воды

Отключение горячей воды

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на двое суток ограничат горячее водоснабжение. Под ограничение попали 12 тысяч горожан, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

С 09:00 12 сентября не будет ресурса в домах по улицам Островского, Гущина, Юрина и других. В это время рабочие будут менять четыре сильфонных компенсатора на теплосети.

41 многоквартирный дом останется без ресурса до 12:00 14 сентября. Посмотреть адреса, попадающие под ограничение, можно по ссылке.