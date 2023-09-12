12 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды на двое суток

Отключение горячей воды Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на двое суток ограничат горячее водоснабжение. Под ограничение попали 12 тысяч горожан, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

С 09:00 12 сентября не будет ресурса в домах по улицам Островского, Гущина, Юрина и других. В это время рабочие будут менять четыре сильфонных компенсатора на теплосети.

41 многоквартирный дом останется без ресурса до 12:00 14 сентября. Посмотреть адреса, попадающие под ограничение, можно по ссылке.