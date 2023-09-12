В Барнауле открыли бюст Феликса Дзержинского

Бюст Феликса Дзержинского. Фото: Вечерний Барнаул

В барнаульском лицее №52 появился бюст Феликса Дзержинского. Церемония открытия прошла накануне, отметили в администрации города.

Как отметил мэр Барнаула, бюст открыли в день 146-ой годовщины со дня рождения уникальной личности.

- Возглавляя ВЧК, в тяжёлое для страны время Дзержинский инициировал борьбу с детской беспризорностью. Благодаря этой работе, созданной им системе детских учреждений, было спасено целое поколение наших граждан, - подчеркнул Вячеслав Франк.

Территория лицея была выбрана, так как в 1977 году школе присвоили имя Дзержинского. Именно здесь был основан музей истории органов госбезопасности. После открытия гостям провели по нему экскурсию.