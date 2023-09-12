Новые камеры и светофоры установили в Барнауле

Светофор Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Барнауле закончили монтаж камер и светофоров. Как сообщают в пресс-службе мэрии, на эти цели было направлено 86,8 млн рублей.

Все мероприятия, запланированные на этот год, выполнены. На 27 объектах по улицам Попова и Власихинской, а также на Павловском тракте и проспекте Ленина завершили установку дорожных контроллеров, детекторов транспорта и светофоров. Еще два комплекса метеомониторинга появились на перекрестках Попова-Юрина и Павловский тракт-Малахова.

Еще на 43 светофорах и комплексах мониторинга погоды установили системы информационной безопасности. Планируется смонтировать и 29 видеодетекторов.

Систему полностью введут в эксплуатацию в конце 2024 года.