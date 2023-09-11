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НовостиЗвезды11 сентября 2023 13:05

Исполнители хитов «Батарейка» и «Танкист» дадут бесплатный концерт для жителей Алтая

Группа «Жуки» станет специальным гостем конноспортивного праздника
Александра Сапожкова
В этот день пройдет финал VI этапа Большого Сибирского круга

В этот день пройдет финал VI этапа Большого Сибирского круга

Фото: Олег УКЛАДОВ

24 сентября в алтайском селе Новотырышкино на конноспортивном празднике выступит популярная рок-группа «Жуки». Об этом сообщили в правительстве региона.

В этот день пройдет финал VI этапа Большого Сибирского круга, где разыграют 10 призов среди лошадей верховых и рысистых пород. Группа, известная хитами «Танкист», «Батарейка» и другими, станет специальным гостем мероприятия. Кстати, солист группы Валерий Жуков уроженец Бийска.

Вход на ипподром бесплатный.