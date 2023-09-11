Исполнители хитов «Батарейка» и «Танкист» дадут бесплатный концерт для жителей Алтая

В этот день пройдет финал VI этапа Большого Сибирского круга Фото: Олег УКЛАДОВ

24 сентября в алтайском селе Новотырышкино на конноспортивном празднике выступит популярная рок-группа «Жуки». Об этом сообщили в правительстве региона.

В этот день пройдет финал VI этапа Большого Сибирского круга, где разыграют 10 призов среди лошадей верховых и рысистых пород. Группа, известная хитами «Танкист», «Батарейка» и другими, станет специальным гостем мероприятия. Кстати, солист группы Валерий Жуков уроженец Бийска.

Вход на ипподром бесплатный.