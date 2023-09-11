Алтайские аграрии испытывают дефицит топлива

Эксперты предполагают, что трудности с покупкой топлива испытывают 25-30% крестьян Фото: Олег УКЛАДОВ

Около трети алтайских хозяйств испытывают трудности с покупкой топлива из-за его дефицита и роста цен. Об этом сообщает «Толк».

По словам главы Минсельхоза Алтайского края Сергея Межина, сельхозпроизводители заранее закупают около 70% объема топлив для уборочной, остальные 30% приобретают в процессе, поэтому потребность в ГСМ высока. Эксперты предполагают, что трудности с покупкой топлива на текущую уборочную кампанию испытывают 25-30% крестьян. По данным издания, в конце июня стоимость тонны дизтоплива в мелком опте у «Газпромнефти» и «Роснефти» составляла около 59 тыс. рублей, а на 7 сентября - 73 тыс. рублей. При этом в рознице цена в пересчете на литр дешевле на 10 рублей.

Между тем, Алтайский топливный союз еще в августе направлял письмо в правительство края с просьбой обратить внимание на диспаритет оптовых и розничных цен на топливо, который может привести не только к дефициту ГСМ, но и к закрытию независимых АЗС. В ответе за подписью министра экономического развития края Анатолия Нагорнова говорится, что губернатор направил обращение в правительство РФ и полпреду президента в СФО с просьбой не допустить дефицит ГСМ и урегулировать цены. Также правительство обратилось в краевое управление ФАС с просьбой провести контроль ценообразования.

А в «Газпромнефть» и «Роснефть» направили письма, чтобы там исполняли заявки независимых операторов в полном объеме.