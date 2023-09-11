Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в алтайских селах

Всего в этом году в Алтайском крае планируется открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов Фото: Минздрав Алтайского края

В селах Ермачиха Мамонтовского района, Рогозиха Павловского района, Новоеловка Тальменского района и в поселке Отрада Змеиногорского района открыли новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

Эти ФАПы были возведены в рекордно короткие сроки и оснащены современным оборудованием и мебелью в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В каждом из одноэтажных зданий созданы удобства для предоставления медицинской помощи и профилактики заболеваний. Там есть процедурный кабинет, объединенный с прививочной, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, а в некоторых также есть отдельный смотровой кабинет.

Всего в этом году в Алтайском крае планируется открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий. Для строительства этих объектов было выделено 300 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.