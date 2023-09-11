Горячую воду отключили в нескольких микрорайонах Барнаула

Отключение горячей воды в Барнауле 11-12 сентября 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября в Барнауле ограничили подачу горячей воды жителям нескольких микрорайонов, сообщили в СГК.

Так, до 12 часов 12 сентября воды не будет у жителей 22 многоэтажек в центре города в связи с ремонтными работами на теплосети на ул. Песчаная 89. До этого же времени ресурс отключили в 47 домах из-за работ в районе дома №15 на ул. Кащеевой.

А в районе дома №48 на ул. Телефонная до 20 часов 11 сентбяря будут демонтировать заглушки на теплосети. Под отключение в это время попадает 60 многоквартирных домов.

Полный список домов можно посмотреть в тг-канале СГК.