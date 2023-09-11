На детской площадке в Барнауле разбили голову 5-летнему мальчику

Травму, по словам матери, нанесли двое ребят постарше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пятилетнему ребенку разбили голову на детской площадке. Об этом сообщила мать мальчика в телеграм-канале «В курсе 22».

По ее словам, инцидент произошел 10 сентября на пр. Энергетиков, 2, на детской площадке. Травму нанесли двое ребят постарше.

- Один был в красной кепке, - уточнила женщина.

Сейчас она разыскивает очевидцев происшествия.

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