77-летний барнаулец поднялся на Эльбрус

В минувшем году горожанин покорил западную вершину Фото: Олег УКЛАДОВ

77-летний Николай Сазонов из барнаульского клуба любителей бега «Восток-Трейл» поднялся на Эльбрус. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Горожанин поднялся 31 августа на восточную вершину, высота которой составляет 5621 метр над уровнем моря. А в минувшем году он взошел на западную вершину высотой 5642 метра.

Также, по словам руководителя клуба Александра Богумила, Николай Андреевич дважды пробегал Омский марафон: в 45 лет - за 2 часа и 43 минуты, а в 66 лет - за 3 часа и 34 минуты.

Отмечается, что 78 лет спортсмену исполнится в декабре.