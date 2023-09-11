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НовостиСпорт11 сентября 2023 2:23

77-летний барнаулец поднялся на Эльбрус

Высота восточной вершины - 5621 метр
Александра Сапожкова
В минувшем году горожанин покорил западную вершину

В минувшем году горожанин покорил западную вершину

Фото: Олег УКЛАДОВ

77-летний Николай Сазонов из барнаульского клуба любителей бега «Восток-Трейл» поднялся на Эльбрус. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Горожанин поднялся 31 августа на восточную вершину, высота которой составляет 5621 метр над уровнем моря. А в минувшем году он взошел на западную вершину высотой 5642 метра.

Также, по словам руководителя клуба Александра Богумила, Николай Андреевич дважды пробегал Омский марафон: в 45 лет - за 2 часа и 43 минуты, а в 66 лет - за 3 часа и 34 минуты.

Отмечается, что 78 лет спортсмену исполнится в декабре.