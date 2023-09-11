77-летний барнаулец поднялся на Эльбрус

В минувшем году горожанин покорил западную вершину
Фото: Олег УКЛАДОВ
77-летний Николай Сазонов из барнаульского клуба любителей бега «Восток-Трейл» поднялся на Эльбрус. Об этом сообщает «Алтайский спорт».
Горожанин поднялся 31 августа на восточную вершину, высота которой составляет 5621 метр над уровнем моря. А в минувшем году он взошел на западную вершину высотой 5642 метра.
Также, по словам руководителя клуба Александра Богумила, Николай Андреевич дважды пробегал Омский марафон: в 45 лет - за 2 часа и 43 минуты, а в 66 лет - за 3 часа и 34 минуты.
Отмечается, что 78 лет спортсмену исполнится в декабре.