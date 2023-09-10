Мужчина украл у владельца турбазы на Алтае 550 тысяч рублей

Пиломатериалы первое время действительно закупали, а потом перестали Фото: Анна СЕМИНА

Владелец турбазы в Республике Алтай написал заявление в полицию о краже 550 тысяч рублей, которые он отдал «подрядчику».

Заявление принес 60-летний житель Чемальского района. По его словам он еще в марте этого года нашел через знакомых 34-летнего мужчину, который согласился помочь со строительство дома на турбазе.

– Закупка пиломатериала осуществлялась путем перевода денежных средств по мере необходимости. Сначала суммы были небольшие и строительные материалы действительно поступали на объект, - рассказывают в ГУ МВД России по региону.

Однако когда переводы уже превысили полмиллиона, доставка материала стала задерживаться. Владелец турбазы начал нервничать, появились подозрения. В таком зачаточном состоянии стройка простояла еще четыре месяца.

– В ходе разговора со стражами порядка, местный житель который обещал выполнить строительные работы признался, что деньги потратил не на закупку строительных материалов, а на собственные нужды, - добавляют в главке.

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело.