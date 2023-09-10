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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 10:33

В Алтайском крае 16-летний любитель селфи получил удар током на железной дороге

На Алтае подростка ударило током, когда он забрался на товарный поезд
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пострадавшего госпитализировали с ожогами

Пострадавшего госпитализировали с ожогами

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 сентября на станции Среднесибирская в Алтайском крае 16-летнего парня ударило током. На месте происшествия работали полицейские.

Стражи правопорядка установили, что пострадавший – это местный житель. Он пришел на станцию, чтобы сделать селфи.

– Взобравшись на один из вагонов грузового поезда, юноша оказался на недопустимо близком расстоянии к контактному проводу, в результате чего образовалась электрическая дуга, и он получил удар током, - сообщают в Алтайском линейном управлении (ЛУ) МВД России.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами.

Собранные материалы по данному инциденту направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.