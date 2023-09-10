Сотрудники Росгвардии в Новоалтайске спасли малышей, которые с балкона кричали о помощи

Сотрудники Росгвардии, спасшие детей Фото: предоставлено пресс-службой

Маленькие дети в Новоалтайске самостоятельно выбрались на балкон квартиры и кричали о помощи, потому что взрослых дома не оказалось.

Инцидент произошел в 9-этажке на улице Анатолия. Детские крики, доносящиеся с балкона уже в 12 ночи, все же кто-то услышал и сообщил об этом в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов, увидели испуганных малышей, которые рассказали, что мама давно ушла, а им страшно одним сидеть в темной квартире и к тому же без еды.

– Через некоторое время старший из детей смог отыскать и сбросить ключи правоохранителям. Росгвардейцы открыли квартиру из подъезда и обнаружили троих напуганных малышей в возрасте от двух до пяти лет, оставленных без присмотра, - рассказывают в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю.

В итоге стражи правопорядка оставались с детьми до возвращения родителей. Однако сколько именно по времени это заняло – не уточняется. По данному факту ведется разбирательство. Не исключено, что родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.