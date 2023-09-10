Литературный театр «Шишковки» завершил гастроли по Алтайскому краю

Гастроли литературного театра. Фото: Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова

Литературный театр краевой библиотеки имени Шишкова завершил гастроли по Алтайскому краю.

– В рамках большого гастрольного тура участники проект показал в районах края патриотическую постановку «Путь домой», - сообщают в библиотеке

Данный проект смогли воплотить в жизнь в рамках программы «Развитие культуры Алтайского края». Его главная цель – сохранение традиционных ценностей. Сама постановка представляет собой своеобразные сборник, в котором поэты и публицисты разных эпох размышляют о родине, об оставшихся и уехавших. Здесь встречаются и Пушкин, и Хармс, Гумилев и Визбор и многие другие.

Завершились гастроли в Староалейском.