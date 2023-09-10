Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды10 сентября 2023 9:09

Литературный театр «Шишковки» завершил гастроли по Алтайскому краю

Заключительное представление дали в Староалейском
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Гастроли литературного театра. Фото: Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова

Гастроли литературного театра. Фото: Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова

Литературный театр краевой библиотеки имени Шишкова завершил гастроли по Алтайскому краю.

– В рамках большого гастрольного тура участники проект показал в районах края патриотическую постановку «Путь домой», - сообщают в библиотеке

Данный проект смогли воплотить в жизнь в рамках программы «Развитие культуры Алтайского края». Его главная цель – сохранение традиционных ценностей. Сама постановка представляет собой своеобразные сборник, в котором поэты и публицисты разных эпох размышляют о родине, об оставшихся и уехавших. Здесь встречаются и Пушкин, и Хармс, Гумилев и Визбор и многие другие.

Завершились гастроли в Староалейском.