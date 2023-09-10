Стриптизом и концертом барнаульские байкеры закрыли мотосезон

Байкеры официально закрыли сезон Фото: Анна СЕМИНА

9 сентября барнаульские байкеры официально закрыли мотосезон. В честь данного события они устроили грандиозный праздник.

Начался праздник с мотопробега: он стартовал с пляжа «Водный мир», затем сотни байкеров сопровождении машин ДПС доехали до железнодорожного вокзала Барнаула и после отправились обратно на пляж, но через Фирсово.

– В колонне находились сотни мотоциклов, сзади была инвалидка, как в «Операции «Ы», - рассказывает корреспондент «Амитела».

Вечером на пляже начался концерт с танцами и стриптизом, а также другими увеселительными мероприятиями.