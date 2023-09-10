Легковушка сгорела во дворе дома в Рубцовске

Горящий автомобиль. Скриншот видео со страницы vk.com/wall-168543123_207994

Участник сообщества «Инцидент Рубцовск» рассказал о возгорании автомобиля во дворе жилого дома. Пост об этом появился накануне вечером, 9 сентября.

Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Ленина, 70. Там загорелся отечественный автомобиль. Судя по опубликованному очевидцами видео, речь, предположительно идет о ВАЗ-2106.

– Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Причины пожара устанавливаются, - добавляет участник группы.