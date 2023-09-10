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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 3:22

Подростки попали в массовую аварию в Бийске

Три человека госпитализированы после массовой аварии в Бийске
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Место аварии. Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

Место аварии. Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

Ранним утром 9 сентября подростки на ВАЗе устроили массовую аварию в Бийске.

Предварительно установлено, что в 5 утра на улице Митрофанова, 33 произошло ДТП. 18-летний водитель на «Ладе» не уступил дорогу Toyota Avensis под управлением 27-летнего мужчины, и после этого ВАЗ столкнулся с третье й легковушкой - ВАЗ-21063. Ею управлял молодой человек 2004 года рождения.

– В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних из автомобиля ВАЗ-21150 получили травмы различной степени тяжести, оказана медицинская помощь, - сообщают в пресс-службе городской ГИБДД.

Госпитализация потребовалась троим: двум подросткам 2005 и 200 года рождения, а также 20-летнему пассажиру. Всех доставили в Центральную городскую больницу Бийска.

– Водитель и два несовершеннолетних пассажира 2007 года рождения не госпитализированы, - добавляют в управлении.

По факту ДТП проводится проверка.