Почти на трети избирательных участков Алтайского края работают волонтеры

Волонтеры. Фото: Избирком Алтайского края

В Алтайском крае почти на трети всех избирательных участков задействованы волонтеры. Они помогают людям с инвалидностью, пожилым и маломобильным гражданам. Об этом рассказали в краевом избиркоме.

– Предварительно комиссиями был проведен тщательный анализ, составлены паспорта избирательных участков и выявлены те, на которых голосуют избиратели с физическими особенностями здоровья, - говорят в избиркоме.

Именно таким образом были распределены волонтеры. В случае необходимости, они помогут гражданам в голосовании. Всего на сегодняшний день открыты 503 участка по всему краю.