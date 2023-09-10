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НовостиПолитика10 сентября 2023 2:35

Почти на трети избирательных участков Алтайского края работают волонтеры

Они помогают маломобильным, инвалидам и т.д.
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Волонтеры. Фото: Избирком Алтайского края

Волонтеры. Фото: Избирком Алтайского края

В Алтайском крае почти на трети всех избирательных участков задействованы волонтеры. Они помогают людям с инвалидностью, пожилым и маломобильным гражданам. Об этом рассказали в краевом избиркоме.

– Предварительно комиссиями был проведен тщательный анализ, составлены паспорта избирательных участков и выявлены те, на которых голосуют избиратели с физическими особенностями здоровья, - говорят в избиркоме.

Именно таким образом были распределены волонтеры. В случае необходимости, они помогут гражданам в голосовании. Всего на сегодняшний день открыты 503 участка по всему краю.