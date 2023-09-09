11 сентября военные дважды перекроют дорогу под Барнаулом

Время и место ограничений может поменяться Фото: Анна СЕМИНА

Из-за движения военных колон 11 сентября дважды будет ограниченно движение на участке Чуйского тракта. Об этом сообщает Госавтоинспекция края.

Утром 11 сентября с 4:00 до 6:00 будет ограничено движение по маршруту: ЗАТО Сибирский – Баюновские Ключи – трасса Р-256 «Чуйский тракт» – Косиха. Вечером того же дня с 20:00 до 22:00 будет закрыто движение по маршруту: Косиха – трасса Р-256 «Чуйский тракт» – Баюновские Ключи – ЗАТО Сибирский. Время и место ограничений может поменяться.

Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к этим временным ограничениям.

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