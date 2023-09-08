Саженцы выращивали в специальных питомниках Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле осенью высадят больше 450 молодых деревьев. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы уже стартовали.

Накануне 17 молодых саженцев дубов и черемухи Маака посадили на проспекте Комсомольский и улице Шумакова. Также посадку провели на пересечении Сухова и Малахова, а также улице Панфиловцев.

Саженцы выращивали в специальных питомниках. Их привозят с комом земли, чтобы им было проще адаптироваться.

В этом сезоне в городе появятся новые деревья таких пород как береза, ясень, яблоня, рябина, ива, орех маньчжурский, пирамидальный тополь, ель и сосна. Большинство из них будут высокими – до трех метров, другие – до полутора.