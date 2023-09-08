Бийский пенсионер потерял почти 100 тысяч рублей из-за «антивируса»

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 76-летний местный житель повелся на уловки мошенников и потерял около 100 тыс. рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, он установил приложение, которое ему посоветовали аферисты.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина объяснил пожилому гражданину, что произошла утечка его личных данных и нужно установить приложение для блокировки доступа к счетам. Мошенник отметил, что приложение действует как антивирус.

В итоге после установки программы со счетов пенсионера сняли 98 тыс. рублей, а также пытались снять еще 32 тысячи. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.