В Барнауле полностью смонтировали металлический каркас путепровода на Ленина

Мост на проспекте Ленина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле смонтировали металлический каркас путепровода на проспекте Ленина. Как сообщили в администрации города, все работы по сборке моста из металлических конструкций завершены.

В настоящий момент рабочие монтируют поперечные связи и готовят основание путепровода для того, чтобы приступить к укладке асфальта. На самом длинном пролете начали укладывать плиты проезжей части, их будет 90.

- На двух других пролетах основание дороги будет монолитным. На первом пролете уже сделана опалубка, на втором – работы ведутся. После этого на них зальют монолитную плиту методом захваток, то есть поэтапно, - отметили в мэрии.

На следующей неделе на объекте начнут укладывать трамвайные пути.