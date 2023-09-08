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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:23

В Барнауле полностью смонтировали металлический каркас путепровода на Ленина

Рабочие уложили последнюю балку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мост на проспекте Ленина

Мост на проспекте Ленина

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле смонтировали металлический каркас путепровода на проспекте Ленина. Как сообщили в администрации города, все работы по сборке моста из металлических конструкций завершены.

В настоящий момент рабочие монтируют поперечные связи и готовят основание путепровода для того, чтобы приступить к укладке асфальта. На самом длинном пролете начали укладывать плиты проезжей части, их будет 90.

- На двух других пролетах основание дороги будет монолитным. На первом пролете уже сделана опалубка, на втором – работы ведутся. После этого на них зальют монолитную плиту методом захваток, то есть поэтапно, - отметили в мэрии.

На следующей неделе на объекте начнут укладывать трамвайные пути.