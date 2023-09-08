Барнаульские спасатели вызволили из колодца двух бродячих собак

Собак благополучно вызволили из беды. Фото: Управление ГО и ЧС Алтайского края

В Барнауле спасатели вызволили из беды двух бродячих собак. Как сообщили в управлении по делам ГО ЧС и ПБ Алтайского края, животные угодили в колодец с трубами.

Все произошло на улице Трактовая. Спасатели получили сообщение о том, что в колодце сидят две дворняжки и скулят. Спасатели не остались равнодушными к судьбе бродяжек и выехали на место.

С помощью специального снаряжения специалисты спустились в колодец и достали животных. Собак благополучно вызволили из беды, они не пострадали, а колодец закрыли крышкой.