В Барнауле подвели итоги детского фестиваля дворового футбола

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7 сентября в Барнауле подвели итоги всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Как сообщают организаторы, всего участие приняли спортсмены более чем из 32 регионов страны.

Среди команд мальчиков победу одержала клуб «Рекорд» из Пермского края, а победителем среди команд девочек стала Самарская область. Также детям вручили награды по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Самый юный игрок».

Организаторами фестиваля стали Минспорта РФ и «Всероссийская федерация школьного спорта» при поддержке алтайского ведомства в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».