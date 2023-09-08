Семейная пара устроила драку с полицией у ночного клуба в Барнауле

Нетрезвые мужчина и женщина с кулаками набросились на полицейских Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле возле ночного клуба семейная пара устроила разборки. Как сообщили в телеграм-канале «ВКурсе 22 Барнауле», они набросились на полицейских.

Начало конфликта неизвестно. Вероятно, парочка дебоширила, и к ночному клубу вызвали полицию. Сначала нетрезвые мужчина и женщина оскорбляли сотрудников, а затем и вовсе набросились на них. Пока правоохранители успокаивали мужчину, женщина активно оказывала сопротивление. Чтобы угомонить разъяренную посетительницу клуба, пришлось положить ее на асфальт.

К слову, возмущенные граждане вступили за сотрудников полиции. Что произошло дальше с буйными влюбленными – неизвестно.