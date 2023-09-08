Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 4:23

В барнаульском парке в тестовом режиме запустили разноцветный фонтан

Речь идет о парке «Центральный»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фонтан в парке

Фонтан в парке

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Центральный» в тестовом режиме запустили новый фонтан. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он будет разноцветным.

Работы в парке проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие полностью заменили плитку и асфальтобетонное покрытие дорожек, устанавливают малые архитектурные формы и монтируют столбы освещения.

Важным изменением стало обновление фонтана. Теперь он светодиодный и с пешеходной частью. Фонтан в темное время суток работает с разноцветной подсветкой.

- Накануне подрядчик завершил все работы и запустил фонтан в тестовом режиме. Проверка прошла успешно, сбоев в работе фонтана не обнаружено, - отметили в администрации.