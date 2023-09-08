В барнаульском парке в тестовом режиме запустили разноцветный фонтан

Фонтан в парке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Центральный» в тестовом режиме запустили новый фонтан. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он будет разноцветным.

Работы в парке проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие полностью заменили плитку и асфальтобетонное покрытие дорожек, устанавливают малые архитектурные формы и монтируют столбы освещения.

Важным изменением стало обновление фонтана. Теперь он светодиодный и с пешеходной частью. Фонтан в темное время суток работает с разноцветной подсветкой.

- Накануне подрядчик завершил все работы и запустил фонтан в тестовом режиме. Проверка прошла успешно, сбоев в работе фонтана не обнаружено, - отметили в администрации.