Алтайские динамовцы совершили турпоход к подножью Белухи

Фото: dynamo22.su

Алтайские динамовцы прошли к подножью горы Белуха в рамках 100-летия Общества «Динамо». Как сообщается на сайте, турпоход прошел в конце августа.

В походе участвовали самые подготовленные сотрудники, которые представляли коллективы Алтайской краевой общественной организации ОГО ВФСО «Динамо»: полиции, БЮИ, управления Росгвардии, войсковой части 28253, представители «Крыльев Алтая» и «Динамо».

Всего за несколько дней группа прошла около 40 км с набором высоты в 2500 м, поднялась на перевал Каратюрек и развернула флаг «100 лет Обществу «Динамо». Завершился поход на озере Ак-Кем.

После похода команду встретили глава ОГО ВФСО «Динамо» генерал-майор Роман Плотников, первый зампредседателя полковник Алексей Минин и начальник Барнаульского юридического института МВД России полковник полиции Дмитрий Симоненко. Участников поблагодарили за турпоход и поздравили с юбилеем Общества. Все они награждены юбилейными медалями.