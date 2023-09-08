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НовостиНедвижимость8 сентября 2023 2:28

Под Барнаулом может появиться новый коттеджный поселок или сельхозпредприятие

В пригороде появился свободный участок
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Участок оценили в 159 млн рублей

Участок оценили в 159 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пригороде Барнаула на свободном участке может появиться новый коттеджный поселок или сельхозпредприятие. Как сообщает «Толк», земля находится на окраине села Санниково.

Площадь участка составляет 45 га. Не так давно здесь были сельскохозяйственные угодья. Участок принадлежит частному лицу, владелец решил его продать за 159 млн рублей.

В настоящий момент земля имеет сельскохозяйственное назначение, но ее можно перевести под индивидуальное строительство, в промышленную зону и так далее.

Участок продают уже год, им интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана.