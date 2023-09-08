Под Барнаулом может появиться новый коттеджный поселок или сельхозпредприятие

Участок оценили в 159 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В пригороде Барнаула на свободном участке может появиться новый коттеджный поселок или сельхозпредприятие. Как сообщает «Толк», земля находится на окраине села Санниково.

Площадь участка составляет 45 га. Не так давно здесь были сельскохозяйственные угодья. Участок принадлежит частному лицу, владелец решил его продать за 159 млн рублей.

В настоящий момент земля имеет сельскохозяйственное назначение, но ее можно перевести под индивидуальное строительство, в промышленную зону и так далее.

Участок продают уже год, им интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана.