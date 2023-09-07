В Барнауле снесли четырехэтажный многоквартирный дом

Четырехэтажка до сноса (слева) и очищенное место (справа) Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле полностью снесли многоквартирный четырехэтажный дом на улице Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Многоквартирный дом находился по адресу: ул. Советской Армии, 85. Он был построен в 1964 году. Был признан аварийным в 2016 году. После этого начался процесс расселения жителей, который завершили в этом году.

Здание демонтировали в сжатые сроки. Рабочие разобрали стены и все конструкции. Территория уже полностью очищена от мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бараки и «хрущевки»: как в Барнауле появлялись дома – символы советской эпохи

Сейчас «старожилов» становится все меньше (подробнее)