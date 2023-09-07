Прямой авиарейс из Барнаула до Перми начнет работать с 13 сентября

Из аэропорта Барнаула теперь можно улететь в Пермь Фото: Анна СЕМИНА

Прямой авиарейс до Перми будет отправляться из Барнаула в среду и в воскресенье, начиная с 13 сентября. Об этом сообщается на сайте барнаульского аэропорта.

Начиная с 13 сентября самолет будет вылетать из Барнаула в 6:35 с прибытием в Пермь в 7:45. Также по средам самолет будет отправляться в обратном направлении. Вылет из Перми в 13:10 и прилет в 18:00.

По воскресеньям вылет из Барнаула в 6:20 (прилет в 7:30). Отправление из Перми в 8:20 (прилет в 13:10).

Обслуживать направление будет компания «Ювт Аэро». Осуществлять перелеты будут на самолете Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.

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