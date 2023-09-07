Маруся к школе: «Ростелеком» продолжает распродажу умных колонок в Алтайском крае

Фото: Ростелеком

Жители Алтайского края могут сделать интернет-заказ с почтовой доставкой до 11 сентября или приобрести продукт в подразделениях компании до 19 сентября.

С дружелюбным голосовым помощником можно обучаться и получать новые знания с удовольствием. Маруся поможет школьникам выучить таблицу умножения и проверить знания географии (команда «Маруся, давай сыграем в "Угадай столицу"»), познакомит детей с английским языком, расскажет о значении редких слов («Маруся, поиграем в "Ерундопель"») или будет озвучивать каждое утро научные факты от образовательного портала «Чевостик» («Маруся, подпиши меня на "Чевостик"»). Умная колонка транслирует литературные произведения, входящие в школьную программу, и классику со всего мира — от Толстого до Сервантеса.

После домашних уроков с Марусей можно отдохнуть и повеселиться с пользой. По команде она готова сыграть в «Голоса зверей», провести викторину на знание профессий или потренировать речь произнесением скороговорок, дразнить и смешить детей в режиме «Хомяка» и многое другое.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Искусственный интеллект постепенно становится частью нашей жизни. Умная колонка с голосовым помощником Марусей интересна взрослым тем, что управляет комплексным решением "Умный дом" и видеосервисом Wink "Ростелекома", синхронизирована с VK и обладает высоким качеством звучания. А для школьников любых возрастов она готова стать отличным помощником в обучении и виртуальным аниматором».

В период проведения акции стоимость умных колонок снижена на тысячу рублей: «Капсула» стоит 9 900 рублей, «Капсула Мини» — 5 990 рублей. Узнать обо всех возможностях умной колонки можно на сайте или по телефону 8 800 100 08 00.

Справка: Продукт является результатом стратегического партнерства «Ростелекома» и MRG в развитии голосового управления цифровыми сервисами с использованием технологий искусственного интеллекта и интернета.

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