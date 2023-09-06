В барнаульском парке «Изумрудный» завершили очередной этап реконструкции

Амфитеатр. Фото: Владислав Вакаев

В барнаульском парке «Изумрудный» 6 сентября завершили очередной этап благоустройства. Радостную новость сообщил управляющий Владислав Вакаев.

- Ставим финальную точку в реконструкции парка «Изумрудный» в этом году. Монтируем тент на амфитеатр, - рассказывает он в своем ТГ-канале. – Теперь в нашем амфитеатре можно будет проводить мероприятия с апреля по октябрь, невзирая на погоду. На зиму тент планируем снимать. Так что теперь в Барнауле появилась еще одна современная локация для проведения самых разных событий.

Уже в день города в амфитеатре проводили первые мероприятия, но на этом в парке не планируют останавливаться. Администрация приглашает творческие коллективы Барнаула и края для выступления.