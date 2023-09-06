Военные перекроют трассу в Алтайском крае 6 и 7 сентября

Ограничения вводят для всех видов транспорта
Фото: Анна СЕМИНА
6 и 7 сентября военные организуют перекрытие трассы в Алтайском крае.
- Ограничения вводят для всех видов транспорта, - пояснили в Госавтоинспекции.
6 сентября колонны военных пойдут по маршруту: Косиха – Чуйский тракт– поселок Украинский. Трасса будет закрыла с 23.00 до 00.20.
7 сентября будет ограничено движение транспорта на участке Косиха – Чуйский тракт – Романово с 4.10 до 4.45.
Однако в ГИБДД подчеркивают, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.