Губернатор Томенко вместе с полпредом президента в СФО посетил предприятия Бийска

Визит губернатора и полпреда в Бийск Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым побывали на предприятиях оборонного комплекса в Бийске.

– Алтайские предприятия оборонного комплекса продолжают наращивать производство, как выполняя гособоронзаказ, так и выпуская гражданскую продукцию. Несколько опорных, ключевых производств расположено в нашем наукограде Бийске — их мы сегодня посетили, - говорит Томенко в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, алтайские предприятия в этом году получили финансовую поддержку на уровне федерации. Так ФНПЦ «Алтай» по линии Минпромторга РФ получило субсидию на модернизацию производства, а также техническое перевооружение началось на «Сибприбормаше».

– Помимо четкого выполнения государственных задач, развитие оборонных предприятий в нашем крае важно с точки зрения улучшения ситуации на рынке труда. Это и новые вакансии, и стабильная работа уже почти для 24 тысяч жителей нашего края, занятых в этом секторе, - добавляет губернатор.