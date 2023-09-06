На олеумном заводе в Бийске может поменяться руководство

Бийский олеумный завод. Фото: Союз промышленников Алтайского края

На Бийском олеумном завод готовятся вновь сменить руководство. Предприятие якобы может покинуть Петр Переведенцев. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

– По некоторым сведениям, его могли насторожить некоторые документы, требующие подписи руководителя, - пишет издание.

Однако насколько это правда, на заводе агентству пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Напомним, Петр Переведенцев пришел на завод в мае этого года. По информации инсайдеров он якобы отказался подписывать некие документы, которые могли бы привести к ощутимым санкциям и тем самым существенно усугубить его положение.

Стоит отметить, что сам Переведенцев уже руководил заводом, но ушел после того, как завели уголовное дело. В 2013 году его осудили за покушение на растрату вверенного ему имущества и оштрафовали на 150 тысяч рублей.