Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 9:46

Алтайский таксист помог полицейским поймать мошенников

Он сообразил, что получил подозрительный заказ
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Деньги пенсионерке вернули

Деньги пенсионерке вернули

Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский таксист оказался впутан в мошенническую схему, но вовремя понял это и помог полицейским отыскать злоумышленников.

В минувшую субботу мошенники позвонили пенсионерке из Топчихинского района и «обработали» ее по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Они сказали ей передать 200 тысяч рублей для «урегулирования вопроса».

– Забрать посылку из Топчихи должен был барнаульский водитель такси. Он забрал пакет у пенсионерки и получил новый заказ – доставить его в Новосибирск. Но вместо этого водитель, у которого возникли обоснованные подозрения, набрал номер 112, - рассказывают в полиции.

Дежурный направил к потерпевшей сотрудника уголовного розыска. Он быстро оценил обстановку и принял решение вместе с водителем ехать в Новосибирск. При поддержке коллег из области они задержали двоих несовершеннолетних курьеров, которые за некоторое вознаграждение готовы были перевести деньги куда скажут.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство. Деньги доверчивой пенсионерке вернули.