Алтайский таксист помог полицейским поймать мошенников

Деньги пенсионерке вернули Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский таксист оказался впутан в мошенническую схему, но вовремя понял это и помог полицейским отыскать злоумышленников.

В минувшую субботу мошенники позвонили пенсионерке из Топчихинского района и «обработали» ее по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Они сказали ей передать 200 тысяч рублей для «урегулирования вопроса».

– Забрать посылку из Топчихи должен был барнаульский водитель такси. Он забрал пакет у пенсионерки и получил новый заказ – доставить его в Новосибирск. Но вместо этого водитель, у которого возникли обоснованные подозрения, набрал номер 112, - рассказывают в полиции.

Дежурный направил к потерпевшей сотрудника уголовного розыска. Он быстро оценил обстановку и принял решение вместе с водителем ехать в Новосибирск. При поддержке коллег из области они задержали двоих несовершеннолетних курьеров, которые за некоторое вознаграждение готовы были перевести деньги куда скажут.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство. Деньги доверчивой пенсионерке вернули.