В Барнауле инструктор автошколы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Учеников автошколы также привлекли к уголовной ответственности
Фото: Анна СЕМИНА
Бывший инструктор одной из барнаульских автошкол обманул своих курсантов, пообещав им договориться о сдаче вождения в ГИБДД.
Следствие установило, что работая инструктором в период с 2020 по 2021 обвиняемый узнал, что несколько его знакомых, в том числе обучающихся у него, не смогли сдать в ГИБДД практический экзамен по вождению. Тогда он предложил им за деньги договориться с якобы знакомым инспектором.
– В результате граждане передавали ему лично, а также перечисляли на банковский счет денежные средства в суммах от 16 тысяч до 41 тысячи рублей, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.
Однако в действительности оказалось, что никаких знакомых сотрудников ГИБДД у него не было и деньги он потратил по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Стоит отметить, что курсанты, передавшие инструктору деньги, также привлечены к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки.