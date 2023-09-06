В Барнауле инструктор автошколы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Учеников автошколы также привлекли к уголовной ответственности Фото: Анна СЕМИНА

Бывший инструктор одной из барнаульских автошкол обманул своих курсантов, пообещав им договориться о сдаче вождения в ГИБДД.

Следствие установило, что работая инструктором в период с 2020 по 2021 обвиняемый узнал, что несколько его знакомых, в том числе обучающихся у него, не смогли сдать в ГИБДД практический экзамен по вождению. Тогда он предложил им за деньги договориться с якобы знакомым инспектором.

– В результате граждане передавали ему лично, а также перечисляли на банковский счет денежные средства в суммах от 16 тысяч до 41 тысячи рублей, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

Однако в действительности оказалось, что никаких знакомых сотрудников ГИБДД у него не было и деньги он потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Стоит отметить, что курсанты, передавшие инструктору деньги, также привлечены к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки.