Сибирская медиагруппа запустила проект «Живая детская книга Алтая»

Проект «Живая детская книга Алтая». Фото: ТОЛК

«Сибирская медиагруппы» стала обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив, благодаря которому получила возможность запустить проект «Живая детская книга Алтая».

Данный проект представляет собой десять видеорассказов по произведениям алтайских авторов. Их сыграют настоящие актеры, а в будущем ролики покажут в библиотеках. Их смогут увидеть больше 2,5 тысяч ребят. Кроме того, сказки можно будет посмотреть на интернет-ресурсах медиахолдинга.

– Книга – один из базовых инструментов в освоении культурного кода. Она помогает понять уникальные культурные особенности народа, который описан на ее страницах, – рассказывает руководитель проекта Юлия Абрамкина.– Его традиции и устои, привычки и ценности, окружающую природу, быт и многое другое. Задумывая этот проект, мы хотели донести до ребят особенности их родного края. Позволить им почувствовать сопричастность к большим и малым событиям. Увидеть в героях произведений себя и своих близких.

Главная цель проекта - познакомить детей с произведениями алтайских авторов, чтобы донести культурный код малой родины, привить духовно-нравственные ценности.

На сегодняшний день отсняты четыре видеоролика. Среди них повесть Юлии Нифонтовой о девочке Юке, детский детектив «Похищение из шкафа» Евгении Гармс и другие произведения. Истории выбираются, в том числе, из антологии «Алтайские писатели детям».

Показывать видео рассказы будут до конца мая 2024 года в библиотеках края. Дети также смогут обсудить произведение, а так как актеры сыграют только эпизоды, у ребят будет возможность прочитать рассказы и узнать развязку.

– Таким образом мы формируем навык чтения, способствуем накоплению словарного запаса, формированию образного мышления, способности ярко и структурированно выражать свою мысль. То есть позволяем воспользоваться всем, что дает чтение как таковое, - объясняет Абрамкина.

Увидеть видеорассказы можно на телеканалах «Толк» и «Бийское телевидение», на сайтах tolknews.ru и biwork.ru, на их видеоплатформах. В скором времени будет создан лендинг, где разместят все десять рассказов.

Справка

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Его цель – всестороння поддержка творческих команд. Заявители могут предлагать организацию фестивалей, концертов и других мероприятий, наставнические проекты, по выявлению творческой молодежи и проекты в области культуры и академического (классического) искусства. На конкурсах ПФКИ, по статистике, получает поддержку каждый восьмой заявитель, появляются системообразующие проекты, влияющие на целые отрасли.