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НовостиОбщество6 сентября 2023 5:04

Долгострой на улице Советской Армии законсервируют

Стоимость работ оценили в 2,9 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Фундамент дома на ул. Советской Армии, 83. Фото: Дом.рф

Фундамент дома на ул. Советской Армии, 83. Фото: Дом.рф

Застройщик будущих многоэтажек на улице Советской Армии в Барнауле намерен законсервировать объекты на уровне фундамента.

Речь идет о ЖК «Клевер-парк». В системе ЕИС «Закупки» размещен лот, согласно которому строительную площадку по адресу Советская Армия, 83, где запроектирован 16-этажный дом, необходимо заморозить. Срок – минимум год. Подрядчик должен будет провести оценку текущего состояния фундамента. Если будут выявлены дефекты, то следует разработать рекомендации по их устранению. После этого объект «заморозят».

Работы по консервированию оценили в 2,9 млн рублей. Заявки на участие принимают до 20 сентября. Примечательно, что в прошлом году «Барнаулкапстрой» уже планировал законсервировать долгострой, но тогда желающих не нашлось.