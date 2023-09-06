Пять килограммов украшений привезла из Стамбула жительница Барнаула

Украшения изъяли и отправили на экспертизу Фото: предоставлено пресс-службой

Таможенники задержали 57-летнюю жительницу Барнаула, которая привезла из Стамбула пять килограммов драгоценностей

Женщину задержали в аэропорту Новосибирска Толмачево. Причем несмотря на то, что внушительная партия багажа была не задекларирована, пассажирка выбрала «зеленый» коридор.

– В сумке россиянки таможенники обнаружили 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла, - рассказывают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Пассажирка рассказала, что купила украшения на рынке Стамбула и везла их исключительно для себя и родственников. Документов, подтверждающих цену товаров, у нее не оказалось.

В отношении россиянки возбуждено административное дело по статье «Недекларирование товаров». Сами украшения у нее изъяли и направили на экспертизу, чтобы установить состав и реальную стоимость.