Вандалы в Бийске повредили мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне

Поврежденный мемориал в Бийске Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

5 сентября в Бийске неизвестные устроили погром у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне на улице Васильева.

Вандалы били и крушили все, что попалось им на пути. Судя по повреждениям, скорее всего применяли тяжелые предметы. Сейчас в данном происшествии разбираются правоохранительные органы.

– Установлено, что были разбиты стеклянные конструкции Мемориала «В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне» и подожжена табличка Мемориального комплекса погибшим воинам-бийчанам, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Была проведена доследственная проверка и по ее результатам возбудили уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен на контроль. Также он дал поручение восстановить мемориальные объекты. Кроме того дело находится на контроле руководства СУСК РФ по региону.