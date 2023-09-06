6 сентября в Барнауле частично отключили горячую воду

Отключение воды необходимо для замены заглушек Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 6 сентября, в Барнауле временно ограничили подачу горячей воды.

– В связи с монтажом заглушек на магистральной теплосети в районе улицы Северо-Западная, 91 будет отсутствовать горячая вода с 9 до 20 часов у 16 тысяч барнаульцев, - сообщили в СГК.

Это необходимо для того, чтобы в период перекладки изношенной сети, которая продлится несколько недель, у потребителей была горячая вода.

Аналогичные работы проводятся в районе дома №142 на улице Попова. Правда, в данном случае отключение продлится с 10 утра 6 сентября до 14.00 7 сентября.

Найти адреса, попавшие под отключение воды, можно по ссылке.