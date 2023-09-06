Мэрия Барнаула нашла перевозчика на автобусный маршрут №37

Контракт заключили с прошлым перевозчиком Фото: Анна СЕМИНА

Новый перевозчик выйдет на линию барнаульского автобусного маршрута №37. Об этом говорится в лоте системы ЕИС «Закупки».

Как оказалось, желающих приступить к перевозкам не так много и поэтому контракт был заключен с уже известным барнаульцам предпринимателем Николаем Усольцевым. Именно с ним подписывали соглашение для того чтобы в принципе сохранить маршрут. Теперь он берет на себя обслуживание маршрута «на полную ставку» за 1,95 млн рублей.

Согласно контракту на линию ежедневно должны выходить не менее пяти автобусов вместимостью не менее 18 мест (в том числе 10 сидячих). Они должны совершать 23 прямых и 22 обратных рейса. Кроме того, транспорт должен быть оборудован терминалами и навигационной системой.