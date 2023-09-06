Доходы бюджета Алтайского края выросли

Дополнительные средства пойдут на строительство детского сада в Барнауле, на поддержку городов и районов и подготовку к зиме Фото: Анна СЕМИНА

Доходы Алтайского края в 2023 году превысили план на несколько миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря системной и постоянной поддержке предприятий и бизнеса региона губернатором Виктором Томенко.

Благодаря поддержке правительства края наши предприятия смогли преодолеть кризис, вызванный пандемией и другими событиями, и теперь они не только вернулись к прежним показателям, но и наращивают обороты и объемы производства.

Так, к примеру, на 1 августа доходы бюджета выросли на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост, а это 56%, дали по налогу на прибыль от промышленных предприятий, строительных компаний, энергетического комплекса и банковского сектора.

На заседании президиума рабочей группы по обеспечению экономической стабильности губернатор Томенко поручил правительству Алтайского края направить дополнительно полученные 3,5 млрд рублей на поддержку городов и районов, поддержку сельского хозяйства, подготовку к зиме, строительство нового детского сада в Барнауле, на покупку новой дорожной техники для ГУПов и подготовительные работы по ремонту.

Корректировку бюджета проведут в ближайшее время.