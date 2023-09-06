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НовостиОбщество6 сентября 2023 1:45

Владимир Путин поддержал идею присвоить Рубцовску звания «Город трудовой доблести»

Он станет вторым городом Алтайского края
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ранее почетное звание получил Барнаул

Ранее почетное звание получил Барнаул

Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам заседания оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения Рубцовску звания «Город трудовой доблести».

– Я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были сегодня высказаны, сформулированы, принимаются, будем работать над их реализацией. Прошу отразить это в соответствующих документах, - цитирует ТАСС главу государства.

Кстати, кроме Рубцовска в списке еще девять городов: Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Таким образом, Рубцовск станет вторым городом Алтайского края, кто носит гордое звание. Ранее его присвоили Барнаулу.

- Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить нашему Рубцовску звание «Города трудовой доблести». Абсолютно заслуженно! История Рубцовска — а это уже больше 130 лет — полна трудовых подвигов его жителей. Люди — главное богатство города! Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны, внесли ощутимый вклад в нашу общую победу, - поддержал решение губернатор Алтайского края Виктор Томенко.