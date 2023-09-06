Владимир Путин поддержал идею присвоить Рубцовску звания «Город трудовой доблести»

Ранее почетное звание получил Барнаул Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам заседания оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения Рубцовску звания «Город трудовой доблести».

– Я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были сегодня высказаны, сформулированы, принимаются, будем работать над их реализацией. Прошу отразить это в соответствующих документах, - цитирует ТАСС главу государства.

Кстати, кроме Рубцовска в списке еще девять городов: Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Таким образом, Рубцовск станет вторым городом Алтайского края, кто носит гордое звание. Ранее его присвоили Барнаулу.

- Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить нашему Рубцовску звание «Города трудовой доблести». Абсолютно заслуженно! История Рубцовска — а это уже больше 130 лет — полна трудовых подвигов его жителей. Люди — главное богатство города! Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны, внесли ощутимый вклад в нашу общую победу, - поддержал решение губернатор Алтайского края Виктор Томенко.