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НовостиЭкономика5 сентября 2023 13:08

«Алтайский химпром» заключил долгосрочные контракты с оборонными предприятиями

Договоры заключены на поставку перхлората калия и кремнийорганических жидкостей
Александра Сапожкова
Также предприятие значительно увеличило производство реагентов для нефтедобывающих компаний. Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Также предприятие значительно увеличило производство реагентов для нефтедобывающих компаний. Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Завод «Алтайский химпром» заключил долгосрочные контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики края.

Контракты заключены на поставку перхлората калия и кремнийорганических жидкостей. В этом году на них заметно увеличился спрос. Также предприятие значительно увеличило производство реагентов для нефтедобывающих компаний.

Отмечается, что в 2023 году на модернизацию и техперевооружение производства предприятие планирует направить 170 млн. рублей.