«Алтайский химпром» заключил долгосрочные контракты с оборонными предприятиями

Также предприятие значительно увеличило производство реагентов для нефтедобывающих компаний. Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Завод «Алтайский химпром» заключил долгосрочные контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики края.

Контракты заключены на поставку перхлората калия и кремнийорганических жидкостей. В этом году на них заметно увеличился спрос. Также предприятие значительно увеличило производство реагентов для нефтедобывающих компаний.

Отмечается, что в 2023 году на модернизацию и техперевооружение производства предприятие планирует направить 170 млн. рублей.