6 сентября в Барнауле временно отключат светофор на оживленном перекрестке

Светофор не будет работать с 9 до 16 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

6 сентября в Барнауле временно отключат светофор на пересечении ул. Шумакова и проезда Северного Власихинского, сообщили в мэрии.

Светофор не будет работать с 9 до 16 часов по причине планового ремонта на электросетях.

Участников дорожного движения просят соблюдать правила и требования знаков.

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