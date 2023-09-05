6 сентября в Барнауле временно отключат светофор на оживленном перекрестке

Светофор не будет работать с 9 до 16 часов
Фото: Олег УКЛАДОВ
6 сентября в Барнауле временно отключат светофор на пересечении ул. Шумакова и проезда Северного Власихинского, сообщили в мэрии.
Светофор не будет работать с 9 до 16 часов по причине планового ремонта на электросетях.
Участников дорожного движения просят соблюдать правила и требования знаков.
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