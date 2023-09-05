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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:57

Определены лучшие школы Алтая по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны

В топ-10 школ вошли восемь барнаульских и две бийские школы
Александра Сапожкова
Помимо общенационального списка опубликованы списки лидеров и для каждого региона

Помимо общенационального списка опубликованы списки лидеров и для каждого региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

Агентство RAEX обнародовало списки российских школ, которые подготавливают наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов. Среди них оказались и алтайские, сообщает барнаульский комитет по образованию.

Помимо общенационального списка опубликованы списки лидеров и для каждого региона. В топ-10 школ Алтайского края вошли восемь барнаульских и две бийские школы.

Лучшей школой края по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, стал барнаульский лицей №124. Второе место заняла гимназия № 42, а третье — Бийский лицей-интернат.

Полный список топ-10 школ смотрите здесь.