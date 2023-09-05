Определены лучшие школы Алтая по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны

Помимо общенационального списка опубликованы списки лидеров и для каждого региона
Фото: Олег УКЛАДОВ
Агентство RAEX обнародовало списки российских школ, которые подготавливают наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов. Среди них оказались и алтайские, сообщает барнаульский комитет по образованию.
Помимо общенационального списка опубликованы списки лидеров и для каждого региона. В топ-10 школ Алтайского края вошли восемь барнаульских и две бийские школы.
Лучшей школой края по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, стал барнаульский лицей №124. Второе место заняла гимназия № 42, а третье — Бийский лицей-интернат.
Полный список топ-10 школ смотрите здесь.