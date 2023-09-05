Знаменитые спортсмены Роднина и Смертин открыли вместе с губернатором Томенко всероссийский футбольный турнир

Открытие фестиваля Фото: Антон Червяков

Знаменитые спортсмены – футболист Алексей Смертин и фигуристка Ирина Роднина - вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко открыли в Барнауле Всероссийский фестиваль дворового футбола 6 X 6.

На соревнования приехали 460 юных спортсменов из 32 регионов Росссии. Глава Алтая выразил надежду, что знакомство с нашим краем станет для них поводом вновь сюда вернуться.

«Я думаю, эти четыре дня большого футбола – для того, чтобы время, проведенное здесь, запомнилось вам на многие-многие годы. Я очень рад, что все мы вместе, что есть возможность передавать российские спортивные традиции от поколения к поколению», - сказал губернатор.

Председатель краевой федерации футбола Алексей Смертин также подчеркнул, что в крае поддерживают футбольные традиции. Так, стадион Смертина, на котором проходит фестиваль, построен благодаря поддержке краевых властей. Президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина отметила, что проведение фестиваля стало доброй традицией, которая привлекает все больше участников.

Турнир пройдет с 5 по 8 сентября на полях СШОР по футболу Алексея Смертина в Парке спорта.