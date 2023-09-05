Артист Алтайского театра драмы претендует на премию «Звезда Театрала-2023»

В новом сезоне актер вышел на сцену в своей первой главной роли в спектакле «Облако-рай». Фото: Алтайский краевой театр драмы

Молодой артист Алтайского театра драмы Артем Казаков претендует на национальную премию «Звезда Театрала-2023». Он вошел в тройку претендентов в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль Владимира Нелькина в спектакле «Дело Кречинского».

Как сообщили в театре драмы, в 2020 году Артем окончил Алтайский государственный институт культуры и сразу вошел в труппу. Сейчас он занят в полутора десятке спектаклей. Так, в прошлом сезоне заметной стала его роль мальчика в «Антигоне». А в новом сезоне он вышел на сцену в своей первой главной роли – Кольки в спектакле «Облако-рай».

До конца ноября из тройки лидеров в номинации «Лучшая роль второго плана» выберут того, кто наберет наибольше число голосов. Он и станет победителем и обладателем статуэтки «Звезда Театрала».

Проголосовать за алтайского артиста можно здесь.