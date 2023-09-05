Определена итоговая стоимость строительства нового аэропорта Барнаула

Скриншот дизайн-проекта авиапредприятия «Алтай»

Стало известно, в какую стоимость обойдется стройка нового терминала барнаульского аэропорта. Информация размещена на сайте ЕИС «Закупки».

Выполнить работы компании-подрядчику предстоит за 6,3 млрд рублей. Это немного ниже начальной стоимости контракта – 6,5 млрд. При этом первоначально работы оценивались в 4,5 млрд рублей.

Название компании-подрядчика не известно. Ясно только, что им стал единственный допущенный участник торгов. Всего заявки подавали две организации. Но одна подала с опозданием, поэтому ее не допустили к конкурсу.

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Как будет выглядеть новый аэропорт Барнаула

Согласно дизайнерскому проекту, который размещен на сайте «Закупки», здание нового терминала в несколько этажей будет включать все необходимые зоны современного аэропорта: вылета, прилета, выдачи багажа (подробнее)